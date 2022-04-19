Ереван, 19 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Группа родителей погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих обратилась в Генеральную прокуратуру Армении с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ереванское издание Aysor.

Photolure Никол Пашинян

Одна из матерей погибших Анаит Манасян рассказала журналистам, что поводом для обращения стало заявление Пашиняна, что была возможность не допустить начала войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«Никол Пашинян отвечая на вопросы, высказал такие формулировки, которые дают нам основания считать подтверждённым следующее: развязанные Азербайджанской Республикой 27 сентября 2020 года широкомасштабные военные действия против Республики Арцаха были осуществлены с подачи Никола Пашиняна», — сказала Манасян.

Она заявила, что родители погибших солдат считают премьер-министра виновным в злоупотреблении положением и в том, что он, зная о потерях, не предотвратил войну, а «подтолкнул» Баку к наступлению на Нагорный Карабах.

Напомним, в 13 апреля 2022 года Пашинян во время выступления в парламенте Армении заявил: «Да, мы могли бы предотвратить войну, в результате у нас была бы такая же ситуация, но конечно, без жертв».