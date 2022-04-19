Кызыл, 19 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Туве начался мониторинг за активностью клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю от их укусов пострадали 62 человека.

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«30 из них – случаи присасывания клещей к детям до 17 лет. В сравнении с предыдущей неделей количество обратившихся увеличилось в 3,3 раза», — отметили в правительстве.

Всего с начала 2022 года зафиксировано уже 82 случая присасывания клещей на территории 13 муниципалитетов из 18. Наибольшую активность проявляют клещи в Кызыле — 22 нападения.

Случаев заражения клещевыми инфекциями в республике пока не зарегистрировано.