Кунгур, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае активизировался паводок. Подтоплен мост через реку Бабка, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Паводок Дмитрий Зуйков

С 18 апреля автомобильный мост закрыт. Движение автотранспорта осуществляется через мост, расположенный в 150 метрах от затопленного паводковыми водами моста.

Стоит отметить, с 9 по 14 апреля на территории Прикамья наблюдалось интенсивное таяние снега на фоне аномально теплой погоды. Сформировался первый пик половодья. С 18 по 24 апреля на фоне прохладной и сухой погоды таяние снега практически прекратится. Существенных подъемов уровней воды в реках не ожидается.