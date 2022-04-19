Кунгур, Пермский край, 19 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Пермском крае активизировался паводок. Подтоплен мост через реку Бабка, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Дмитрий Зуйков Паводок

С 18 апреля автомобильный мост закрыт. Движение автотранспорта осуществляется через мост, расположенный в 150 метрах от затопленного паводковыми водами моста.

Стоит отметить, с 9 по 14 апреля на территории Прикамья наблюдалось интенсивное таяние снега на фоне аномально теплой погоды. Сформировался первый пик половодья. С 18 по 24 апреля на фоне прохладной и сухой погоды таяние снега практически прекратится. Существенных подъемов уровней воды в реках не ожидается.