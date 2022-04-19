Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Санкции против России, введённые Вашингтоном, направлены на изменение «поведения» Москвы и могут быть отменены. Об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, отмена ограничений возможна в случае отказа России от политики, которая спровоцировала их введение. Акторы, против которых введены санкции, должны понимать, что цель таких решений — изменить их поведение.

«Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится», — сказал Адейемо.

Как сообщало ИА REGNUM, Адейемо также анонсировал санкционное воздействие на российский военно-промышленный комплекс. По его словам, Вашингтон планирует «слом военной машины России».

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