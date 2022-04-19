Париж, 19 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что поддерживает санкции против России, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава французского государства придерживается своей линии: цель в отношении России — «сделать все, не развязывая войны». Одним словом: сохранить санкции, направленные против России, в частности, экономические.

Эммануэль Макрон также заявил, что Франция не нуждается в российском газе.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы купить его в другом месте», — отвечает Эммануэль Макрон, который уверяет, что «Франции это не нужно» на данном этапе.

Президент также выступил за прекращение закупок российского угля и нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен признала Крым в составе России.