Астана, 19 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Группу подозреваемых в шпионаже и государственной измене лиц, включая одного гражданина другой страны, задержали спецслужбы Казахстана. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Tengrinews.kz Задержание

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что против задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям «государственная измена», «шпионаж», «незаконное собирание и разглашение государственных секретов».

Кроме того, указывается, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей и добавляется, что из-за того, что указанные уголовные дела имеют гриф «секретно» другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, что ущерб, который понесла республика в результате аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в данный момент оценивается в $220-230 млн.