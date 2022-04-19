Донецк, 19 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Петровский район Донецка обстрелян украинскими формированиями. Об этом 19 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 8:30 с украинских позиций в Марьинке по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, изучены случаи применения ракет «Точка-У» по жителям ЛНР в 2014–2015 годах.