Санта-Фе, США, 19 апреля 2022, 08:46 — REGNUM Власти штата США Нью-Мексико до конца текущей недели предоставят отчёт об инциденте со стрельбой, который произошёл на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом 19 апреля сообщает портал Deadline.
Согласно закону штата, Бюро по охране труда и техники безопасности должно предъявить обвинение продюсерской компании в течение шести месяцев после произошедшего. Представитель Департамента окружающей среды Нью-Мексико Мэтью Маеза сообщил журналистам, что отчёт будет предоставлен до 21 апреля 2022 года. «В настоящее время у меня нет подробностей о выводах отчета, которыми я мог бы поделиться», — отметил Маеза.
Напомним, 22 октября 2021 года на съёмочной площадке «Ржавчины» произошла трагедия, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Алек Болдуин, который должен был исполнить в этой картине главную роль, во время съёмочного процесса выстрелил в женщину из револьвера, в котором по неизвестной причине оказались боевые патроны.
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