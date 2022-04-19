Санта-Фе, США, 19 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Власти штата США Нью-Мексико до конца текущей недели предоставят отчёт об инциденте со стрельбой, который произошёл на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust). Об этом 19 апреля сообщает портал Deadline.

pixabay.com Рука с револьвером

Согласно закону штата, Бюро по охране труда и техники безопасности должно предъявить обвинение продюсерской компании в течение шести месяцев после произошедшего. Представитель Департамента окружающей среды Нью-Мексико Мэтью Маеза сообщил журналистам, что отчёт будет предоставлен до 21 апреля 2022 года. «В настоящее время у меня нет подробностей о выводах отчета, которыми я мог бы поделиться», — отметил Маеза.

Напомним, 22 октября 2021 года на съёмочной площадке «Ржавчины» произошла трагедия, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Алек Болдуин, который должен был исполнить в этой картине главную роль, во время съёмочного процесса выстрелил в женщину из револьвера, в котором по неизвестной причине оказались боевые патроны.