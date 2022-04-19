Уфа, , 08:47 — REGNUM Международный форум «АпиМир» намерены провести в Уфе с 8 по 10 сентября 2022 года. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пчеловодство. Устьянский район Архангельской области © Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области

Мероприятие, в котором могут принять участие как российские пчеловоды, так и их коллеги из дружественных стран, призван заменить 47-й конгресс международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», который должен был пройти в Башкирии в это же время. 7 марта 2022 года в ходе экстренного заседания исполнительного комитета этой международной ассоциации было принято решение об отмене мероприятия.

«Правительство Башкирии начинает подготовку к международному Мероприятию «АпиМир», которое станет основной дискуссионной, научной и выставочной площадкой по пчеловодству в Российской Федерации. В рамках подготовки к этому событию мы запустим в республике лабораторию по оценке качества меда и пчелопродуктов», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Чиновник также отметил, что в Башкирском государственном аграрном университете сейчас создают всероссийский центр по развитию компетенции пчеловодства и инновационных технологий.

«Так, мы сможем подключить к развитию данной отрасли и другие региона, такие как Алтай и Дальний восток, ведь проблематика развития похожа во всех субъектах страны. С нашей стороны мы создадим все условия для обеспечения кластерного подхода в развитии пчеловодства в регионе», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут запустить крупнейшее в РФ промышленное производство меда.