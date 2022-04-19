Челябинск, 19 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель отдан под суд за оборот почти 23 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следователей, он и его сводный брат, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, организовали в гараже на территории посёлка Шершни лабораторию по производству наркотических средств. За 2021 год они произвели не меньше 18 кг вещества и продали его.

Также у них изъяли другие вещества и прекурсоры. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.