Энгельс, Саратовская область, , 08:46 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти при пожаре мужчины и женщины. Проводится проверка, сообщает региональное следственное управление СКР.

Пожарный Mchs.gov.ru

По предварительным данным, ночью 19 апреля на лестничной площадке, расположенной между четвертым и пятым этажами многоквартирного жилого дома по улице Космонавтов, произошло возгорание, которое распространилось на близлежащие квартиры. Спасатели после тушения пожара в помещении одной из квартир обнаружили тело мужчины, на лестничной площадке — тело женщины со следами термического воздействия. Личности погибших устанавливаются.

Очаг возгорания располагался на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами дома. Предварительно, причиной смерти мужчины и женщины могло стать отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в городе Аркадаке при пожаре в частном доме погибли две женщины и двое детей.

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