Кабанский район, Бурятия, , 08:43 — REGNUM В Бурятии по факту гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината возбуждено второе уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальского природоохранной прокуратуры.

Селенгинский ЦКК. Бурятия Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Тела двух мужчин и трёх женщин с признаками отравления неизвестным газом были найдены 17 апреля на смотровой площадке приёмного резервуара у насосной станции комплекса очистных сооружений. По факту происшествия была организована проверка с выездом на место.

«В результате проверки установлено, что в воздухе рабочей зоны приемного резервуара зафиксированы превышения показателей по содержанию в испарениях метана и сероводорода», — отметили в прокуратуре.

В помещении, где были нашли тела работников, показатели по сероводороду значительно превышали предельно допустимые. Возбуждено дело о загрязнении атмосферы, повлёкшем гибель пяти человек.

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