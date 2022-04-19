Москва, , 08:42 — REGNUM Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) могут распространить на операторов связи, сообщает 18 апреля Минцифры РФ.

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С соответствующим предложением выступили в ведомстве. Отмечается, что вычет позволит снизить сумму налога на прибыль на расходы, которые связаны с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств.

«Минцифры России предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что новые меры позволят сохранить качество связи, не прибегая к дополнительному финансированию.