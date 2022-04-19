Москва, , 08:41 — REGNUM Пенсию по старости следует увеличить примерно втрое — по меньшей мере до 45 тыс. рублей в месяц, чтобы она считалась достойной. Так полагают жители России, следует из опросов сервиса SuperJob.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среднестатический российский гражданин считает «достойной» пенсию в размере 45 300 рублей. Это значение увеличилось на 5% с ноября 2021 года, когда проводился такой же опрос.

При этом респонденты с доходом более 80 тыс. рублей считают достойной пенсию в размере 49 400 рублей, а опрошенные старше 45 лет — 46 900 рублей. Самые низкие ожидания у граждан, чей доход не превышает 30 тыс. рублей. Их бы удовлетворила пенсия в размере 38 100 рублей, сообщает РБК.

В Москве достойной пенсией считают выплаты в размере 50 тыс. рублей, в Петербурге — 47 900 руб. в месяц, в Хабаровске — 46 300 рублей.

Самые скромные «пенсионные» запросы — в Воронеже и Ижевске, 40 200 рублей и 40 300 рублей соответственно.

Опросы проходили в марте и апреле и охватили более 32 тыс. человек из всех федеральных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости должен составить 18 521 рубль. Об этом заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

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