Париж, 19 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В случае введения эмбарго на поставки в Евросоюз российского газа, это может привести к снижению уровня жизни европейских жителей и станет причиной возникновения «бунтов повсюду». Такое мнение 19 апреля высказал французский политолог и экономист Александр дель Валль в своей статье для журнала Valeurs actuelles.

Цитата к/ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Бунт

Как считает экономист из Франции, планы властей Евросоюза о запрете российских энергоносителей могут привести Европу к разорению.

«Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», — написал он в своей статье.

Также дель Валль указал, что в случае, если страны Европы откажутся от самого безопасного и дешевого газа, а также экспорта и импорта из России, это будет ошибкой.

«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», — добавил экономист.

При этом он отметил, что полный отказ ЕС от использования энергоносителей из России станет причиной краха евро и взрыва цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, в отличие от остальных европейских стран, не нуждается в российском газе.