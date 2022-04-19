Джакарта, , 08:37 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство внутренних дел приняло решение продлить действия ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали на три три недели, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Принято решение продлить действие ограничений с 19 апреля по 9 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом.

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