Тбилиси, 19 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Доля России в объёме экспорта грузинского вина за последние годы сократилась с 80% до 57%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия на брифинге.

Грузинское вино

«Это заслуга политики и тех мер, которые государство реализует вместе с нашими предпринимателями», — сказал глава ведомства.

Он сообщил, что минсельхоз совместно с предпринимателями и Национальным агентством вина работали над диверсификацией винного экспорта в течение многих лет. На это тратят в год до 12 млн лари (около $4 млн).

Стоит отметить, что в 2021 году Грузия экспортировала на российские рынки более 62,1 млн бутылок вина, что больше, чем годом ранее на 8%. Рост объёма экспорта в другие страны вырос сильней. На Украину Грузия поставила 12,9 млн бутылок, что больше, чем 2020 году на 21%, в Польшу — 7 млн (больше на 34%), в Китай — 5,9 млн (больше на 34%), а в Казахстан — 4,2 млн (больше на 34%).