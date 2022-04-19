Москва, 19 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. При покупке кулича к Пасхе стоит обратить внимание на верхушку изделия из теста, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор в преддверии праздника.

Сметана Шапваова ИА REGNUM Пасхальный кулич

Глазурь на поверхности кулича не должна быть липкой и без белёсого налета. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не допускается наличие пустот, подгоревших мест и неровностей.

Выбирая яйца в магазине, нужно смотреть, чтобы они были ровными, гладкими, иметь правильную форму. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

При покупке продуктов питания к Пасхе обязательно нужно проверить дату производства, сроки годности и условия хранения. Не стоит покупать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли.

ИА REGNUM ранее сообщало, православный праздник Пасха входит в тройку самых важных для жителей России праздников.

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