Благовещенск, 19 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Прямой рейс между столицами России и Амурской области будут ежедневно совершать самолёты авиакомпании «Уральские авиалинии». Перелёты начнутся с 25 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе авиакомпании.

Fedor Leukhin Самолет «Уральских авиалинии»

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Рейсы будут осуществляться на авиалайнере Airbus A320neo. Кроме того, амурчане смогут улететь из Благовещенска в Екатеринбург. Тарифы на перелёт в столицу для жителей Дальнего Востока льготные — от 19 400 рублей за перелет туда-обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, из Дагестана планируется открыть авиасообщение в город Ургенч в Узбекистане. Выполнять полеты собирается авиакомпания Red Wings.