Хабаровск, , 08:38 — REGNUM В Хабаровском крае будут развивать сеть туристических маршрутов — губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать варианты доступных путешествий в рамках проекта «Отдыхаем в крае», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Впереди длинные майские праздники, сезон летних отпусков. Наша задача, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать здесь, в нашем регионе. Даю поручение министерству туризма края запустить новый проект «Отдыхаем в крае». На постоянной основе совместно с представителями турбизнеса разрабатывать доступные, недорогие предложения по различным краевым туристическим направлениям», — сказал губернатор.

К сезону туроператоры подготовили около 60 предложений для жителей и гостей региона. Многие туры в разные районы края занимают не более двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон в Ленинградской области официально стартует 13 мая с открытия информационно-туристского центра в городе Подпорожье.