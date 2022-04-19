Хабаровский губернатор запустил туристический проект «Отдыхаем в крае»
Хабаровск, 19 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Хабаровском крае будут развивать сеть туристических маршрутов — губернатор Михаил Дегтярев поручил проработать варианты доступных путешествий в рамках проекта «Отдыхаем в крае», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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«Впереди длинные майские праздники, сезон летних отпусков. Наша задача, чтобы как можно больше людей смогли отдыхать здесь, в нашем регионе. Даю поручение министерству туризма края запустить новый проект «Отдыхаем в крае». На постоянной основе совместно с представителями турбизнеса разрабатывать доступные, недорогие предложения по различным краевым туристическим направлениям», — сказал губернатор.
К сезону туроператоры подготовили около 60 предложений для жителей и гостей региона. Многие туры в разные районы края занимают не более двух дней.
Как сообщало ИА REGNUM, туристический сезон в Ленинградской области официально стартует 13 мая с открытия информационно-туристского центра в городе Подпорожье.