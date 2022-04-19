Чита, 19 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Масштабный краевой фестиваль «Война глазами забайкальцев» запустило министерство культуры Забайкалья совместно с региональным учебно-методическим центром культуры и народного творчества. Как сообщает 19 апреля пресс-служба ведомства, проект посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль направлен на объединение поколений детей и взрослых ради сохранения памяти о великом подвиге советского народа в годы войны.

Министерство культуры Забайкалья Война глазами забайкальцев

В этом году в рамках фестиваля пройдут различные тематические акции — «Поздравь ветерана» для учащихся детских школ искусств, фотоакция «Стоп-кадр Победы», акция «Дружба народов на все времена!», фотоакция «Фронтовой альбом. Моя военная молодость», акция «Наши герои-земляки» и «Народное творчество военных лет».

По словам организаторов, в социальных сетях Центра в течение фестиваля будут публиковаться материалы о наших земляках — детях войны, тружениках тыла. На сайте, посвященном любительскому художественному творчеству, будет опубликована выставка работ участников «Великому подвигу посвящается…».

Как сообщало ИА REGNUM, более 175 тысяч забайкальцев ушли на фронт и почти каждый третий погиб за свободу и независимость Родины.

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