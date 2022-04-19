Пермь, , 08:28 — REGNUM В Пермском крае местная компания разработает в рамках договора проектно-конструкторскую документацию и займется строительством речных причалов для судов на электрической тяге. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Речной причал для судов на электрической тяге permkrai. ru/ Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Это станут одни из первых причалов для швартовки судов на электрической тяге в России. Современные причалы установят на Москва-реке.

Один из договоров помимо поставки плавучих причалов включает ввод в эксплуатацию судов на электрической тяге, установку пунктов базирования флотов и зарядных станций. Часть работ выполнит пермская организация.