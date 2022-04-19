Томск, 19 апреля 2022, 08:28 — REGNUM 18 апреля река Томь вскрылась на всём протяжении в границах Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, осложнений паводковой обстановки удалось избежать.

Томь освободилась ото льда
Томь освободилась ото льда
ГУ МЧС по Томской области

Тем временем, продолжается ледоход на реке Обь. В настоящее время «голова» ледохода находится в районе села Тискино.

«За сутки пройдено 53 км. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах Колпашевского и Парабельского районов. Осложнения обстановки не прогнозируется», — отметили в ведомстве.

На берегах обеих рек наблюдается скопление льда. Спасатели в связи с этим призывают жителей не подходить близко к берегу и не выходить на лёд.

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