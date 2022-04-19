Томск, 19 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 18 апреля река Томь вскрылась на всём протяжении в границах Томской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, осложнений паводковой обстановки удалось избежать.

ГУ МЧС по Томской области Томь освободилась ото льда

Тем временем, продолжается ледоход на реке Обь. В настоящее время «голова» ледохода находится в районе села Тискино.

«За сутки пройдено 53 км. Ожидается дальнейшее вскрытие реки в границах Колпашевского и Парабельского районов. Осложнения обстановки не прогнозируется», — отметили в ведомстве.

На берегах обеих рек наблюдается скопление льда. Спасатели в связи с этим призывают жителей не подходить близко к берегу и не выходить на лёд.