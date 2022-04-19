Токио, 19 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Возможного влияния антироссийских санкций на японскую экономику опасаются власти Японии, которые намереваются за этим вопросом пристально следить. Об этом 19 апреля заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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«У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим», — сказал он.

Также министр экономики, торговли и промышленности Японии отметил, что правительство страны собирается создать межминистерскую группу экспертов для того, чтобы создать и продвигать системы использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что японские власти намерены провести консультации с США в связи с резким падением курса иены по отношению к доллару.