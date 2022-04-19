Иркутск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки, 18 апреля, в Иркутской области ликвидировано 12 лесных пожаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар bertknot

На землях лесного фонда потушено 10 возгораний: по два в Усольском и Нижнеудинском районах, по одному – в Баяндаевском, Черемховском, Чунском, Куйтунском, Зиминском и Тулунском районах. Общая площадь этих возгораний составила 200 га, в том числе 91 га, покрытый лесом. В Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ликвидирован очаг площадью 194,3 не лесных гектаров. Еще один потушенный на площади 50 га лесной пожар возник на землях населенного пункта Нижний Манут Тулунского района.

В тушении всех лесных пожаров 18 апреля было задействовано 209 работников лесопожарных формирований, 75 мобилизованных граждан, 78 единиц наземной техники. Мониторинг с воздуха: два Ан-2 и 2 легкомоторных самолета.

«Лесопожарные силы оперативно реагируют на все возгорания. 83% пожаров ликвидируются в день обнаружения. Еще 17% – в течение суток», — отметил министр лесного комплекса Владимир Читоркин.

В регионе с 11 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Граждан убедительно призывают не пользоваться открытым огнем в лесу, не поджигать сухую траву, не сжигать мусор на дачах.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные природные пожары на берегах Байкала стали причиной закрытия нескольких туристических маршрутов. По состоянию на 18 апреля, на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано пять пожаров. Площадь пройденная огнем составила 57 га.

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