Казань, , 09:16 — REGNUM Депутаты, представляющие Татарию в Госдуме, по итогам 2021 года заработали от 3,7 до 825,7 млн рублей. Сведения об имуществе и официальных заработках парламентариев опубликованы на сайте Госдумы.

Чиновник

Наибольший доход за прошлый год получил Руслан Гаджиев («Единая Россия») — 825 млн 700 тыс. 102 рубля, его супруга задекларировала 17 млн 505 тыс. 810 рублей. Гаджиев является собственником жилого дома площадью 532,1 кв. метров, в безвозмездном пользовании находится земельный участок (800 кв. метров). Жена депутата владеет четырьмя машиноместами площадью 10,3; 10,6; 12,3 кв. метров. При этом, по данным декларации, автомобилей в собственности семьи нет.

На втором месте по доходам среди депутатов от Татарии оказался Азат Ягафаров («Единая Россия») — 53 млн 848 тыс. 931 рубль, супруги — 1 млн 742 тыс. 422 рубля. Депутату принадлежат пять земельных участков (1999, 2080, 2348, 2391 и 6399 кв. метров), жилой дом (387,4 кв. метров), четыре жилых здания (379,9; 432; 433,6 и 556,8 кв. метров), две квартиры (70,9 и 342,5 кв. метров), четыре нежилых здания, пять нежилых помещений. Супруга владеет ½ двух земельных участков под размещение малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2656 и 8,4 тыс. кв. метров), нежилым помещением площадью 83,3, а также ½ долей нежилого здания площадью 4768 кв. метров.

В топ-3 по уровню доходов вошла Альфия Когогина («Единая Россия») с заработком в 33 млн 165 тыс. 321 рубль. В собственности депутата квартира (148 кв. м), апартаменты (469 кв. м), стояночное место, три участка (площадью 1267, 3406 и 18 кв. метров) и два контрольно-пропускных пункта (тоже в общей собственности). Депутат безвозмездно пользуется московской квартирой в 274,3 кв. метра, владеет автомобилем Mersedes-Benz CLS500 4MATIC. Заработок супруга, гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина превысил 174,1 млн рублей. Он владеет тремя квартирами 383, 440, 274,3 кв. метров, тремя машиноместами и кладовой комнатой. Арендуется земельный участок площадью 11,3 тыс. кв. метров. В собственности имеются автомобили Mercedes-Benz GLE, BMW M6 и Land Rover Defender.

Доходы других депутатов от Татарии составили от 3,7 до 27,2 млн рублей.

Так, Ирек Богуславский («Единая Россия») заработал за год 27,2 млн рублей. Илья Вольфсон («Единая Россия») — 9,5 млн рублей; Максим Топилин («Единая Россия») — 9,1 млн рублей; Елена Ямпольская («Единая Россия») — 8,2 млн рублей; Айрат Фаррахов («Единая Россия») — 7,1 млн рублей; Олег Морозов («Единая Россия») — 6,5 млн рублей; Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия») — 6,2 млн рублей; по 5,5 млн рублей задекларировали Татьяна Ларионова («Единая Россия») и Айдар Метшин («Единая Россия»); Рустам Калимуллин («Единая Россия») — 4 млн рублей; Марат Нуриев («Единая Россия») — 3,8 млн рублей; Артем Прокофьев (КПРФ) — 3,7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, сенаторы, представляющие Татарию в Совете Федерации, заработали в 2021 году в общей сумме около 12 млн рублей.

Читайте также: У татарских сенаторов есть жёны и земли