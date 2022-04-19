Нукуалофа, , 08:26 — REGNUM У берегов архипелага Тонга в Тихом океане 19 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Тонга European Space Agency

Подземные толчки были зарегистрированы в 17:33 по местному времени (07:33 мск), их эпицентр располагался в 117 километрах к востоку от столицы королевства города Нукуалофы (около 22,4 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

К настоящему времени данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, последний раз подземные толчки у берегов Тонга были зафиксированы 19 марта — их магнитуда достигла 5,9.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Камчатки.

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