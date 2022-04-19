Ульяновск, , 08:25 — REGNUM Житель Ульяновской области осуждён за убийство соседа. В качестве орудия использовались кочерга, совок и нож, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынесен 41-летнему жителю Николаевского района Ульяновской области. Следствием установлено, что ночью 10 декабря 2021 года в своём доме он нанёс своему 40-летнему соседу несколько ударов кочергой, металлическим совком и ножом. Гость скончался от ранений на месте происшествия.

«Осуждённый принял меры к сокрытию следов преступления: замыл следы крови, вынес тело потерпевшего на веранду дома», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Николаевском районе Ульяновской области завели уголовное дело по факту убийства: правоохранители полагают, что одного из местных жителей застрелили из самодельного пистолета.

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