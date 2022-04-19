Нур-Султан, 19 апреля 2022, 08:24 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана раскрыли сеть, которая занималась сбором и разглашением секретных сведений. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба КНБ.
В ведомстве сообщили, что подозреваемые в шпионаже задержаны. Среди них был один иностранный гражданин. Суд в виде меры пресечения всем назначил содержание под стражей.
«Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК», — говорится в сообщении КНБ.
Как отметили в пресс-службе, уголовным делам присвоили гриф «Секретно». По этой причине другие подробности не разглашаются.