Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана раскрыли сеть, которая занималась сбором и разглашением секретных сведений. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба КНБ.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

В ведомстве сообщили, что подозреваемые в шпионаже задержаны. Среди них был один иностранный гражданин. Суд в виде меры пресечения всем назначил содержание под стражей.

«Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.175 (государственная измена), ст.176 (шпионаж) и ч.3 ст. 185 (незаконное собирание и разглашение государственных секретов) УК РК», — говорится в сообщении КНБ.

Как отметили в пресс-службе, уголовным делам присвоили гриф «Секретно». По этой причине другие подробности не разглашаются.