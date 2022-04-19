Тюмень, 19 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Тюмени после двух ковидных лет празднование 77-летия Великой Победы пройдёт в очном формате. Об этом сообщает «Вслух. ру» со ссылкой директора городского департамента культуры Ирину Алексееву.

Tyumen-city.ru День Победы в Тюмени

В праздничное убранство до 1 мая будут оформлены 30 основных, магистральных улиц, 38 скверов, бульваров, площадей и 25 остановочных павильонов, а также набережная реки Туры, Цветной бульвар, Загородный сад, аллея Молодоженов, Никольский мост, кольцо Дома обороны, автовокзал.

Намечена «Вахта Памяти» у мемориала «Прощание», службы почётного караула у мемориала «Вечный огонь». Митинги, церемонии возложения цветов у многочисленных мемориалов героям Великой Отечественной войны. С 1 по 9 мая на улицах Тюмени волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки.

С 1 по 31 мая будет работать арт-пространство «Время Победы» на площади 400-летия Тюмени с кинотеатром под открытым небом, где будут демонстрироваться фильмы о Великой Отечественной войне.

Парад, шествие «Бессмертного полка», праздничный фейерверк — всё это состоится в традиционном, доковидном формате, отмечает руководитель городского департамента культуры.

Напомним, в 2020 и 2021 году празднование Дня победы в тюмени проходило в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.