Кызыл, 19 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Кызыле 17 апреля пожарные ликвидировали возгорание, в результате которого уничтожены хозяйственные постройки и часть жилого дома. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Туве Пожар в Кызыле

Пожар произошёл в дачном сообществе Вавилинского затона. К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горели хозяйственные постройки и кровля дома. Силами 17 человек и пяти единиц техники возгорание было ликвидировано на площади 142 кв. метра

«Причина пожара –неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности на участке, расположенном по соседству с собственниками пострадавшей от пожара стороны», — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что с виновниками пожара в ноябре прошлого года проводился инструктаж по пожарной безопасности во время профилактического рейда.