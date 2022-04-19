Иркутск, , 08:21 — REGNUM Налоговые поступления в областной бюджет от лесопромышленных предприятий в 2021 году увеличились в три раза. Об этом сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин на заседании штаба по стабилизации экономики региона под руководством губернатора Игоря Кобзева.

Лес Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В 2020 году налоговая отдача от предприятий ЛПК составила 4,6 млрд рублей, а в 2021 году – 13,3 млрд рублей.

Владимир Читоркин предложил искать новые рынки сбыта, прежде всего внутрироссийские. По мнению министра стоит модернизировать муниципальные котельные, перевести их на биотопливо, а также развивать деревянное домостроение, в том числе многоэтажное.

«На нас уже выходили компании из других регионов, в частности по изготовлению продукции для деревянного домостроения. То есть бизнес все равно ищет варианты. Что касается перевода котельных на биотопливо, поручаю МинЖКХ готовить варианты решения этого вопроса», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Игорь Кобзев инициировал рассмотрение вопроса о наличии лесных ресурсов, которые потенциальные инвесторы могут использовать для заготовки древесины.

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