Уфа, , 08:34 — REGNUM Заместителем премьер-министра правительства Башкирии – министром финансов республики назначена Лира Игтисамова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отставки и назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Игтисамова родилась 15 июня 1977 года в г. Туймазы. Стала выпускницей Уфимского государственного авиационного технического университета, окончила аспирантуру Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии, Финансовый университет при правительстве России.

Свой трудовой пусть начала в 1999 году в министерстве экономики и антимонопольной политики Башкирии на должности специалиста первой категории, ведущего специалиста. В 2012–2018 годах – занимала должность заместителя министра финансов Башкирии. В 2018–2019 годах была исполняющим обязанности министра финансов Башкирии.

С 2019 года – министр финансов региона. Является заслуженным экономистом Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что исполняющим обязанности министра природопользования и экологии Башкирии назначен Нияз Фазылов.