Калининград, , 08:20 — REGNUM Блокаду Калининградской области осуществить невозможно, так как авиамаршруты проходят по нейтральным территориям, а водный транспорт связывает регион с остальной Россией. Об этом 18 апреля заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

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Кроме того, губернатор указал, что европейские соседи России ничего не выиграют от закрытия железнодорожного транзита, так как на нём при перевозке экономится достаточно большое количество времени и такой вид транспорта дешевле, чем водный. Закрытие железнодорожного транспорта перекроет транзит грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая.

Также Алиханов напомнил, что Литва не может в одностороннем порядке закрыть границу с Калининградской областью. Данное предложение выносилось на уровень ЕС, оно нашло отражение в пятом пакете санкционных мер в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию Евросоюза. Однако для калининградского транзита было сделано исключение, Запад не стал создавать новый прецедент и оставил транзит.

«Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», добавил Алиханов.