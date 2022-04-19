Луганск, 19 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 18 апреля украинские военные три раза открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Огонь вёлся по населённым пунктам Первомайск и Новоайдар. Украинские боевики применяли артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм и реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Всего было выпущено 30 снарядов.

«В результате обстрелов в населенном пункте Первомайск повреждены школа искусств, детский спортивный комплекс «Юность», администрация города Первомайска, управление пенсионного фонда, отделение Госбанка ЛНР, кинотеатр «Заря», магазин «Катюша», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О пострадавших к этому моменту не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее украинские боевики девять раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Под обстрелом артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, а также реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» оказались Донецкий, Первомайск и Калиново. В результате ранены две женщины.

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