Сеул, 19 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По состоянию на конец марта 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $92,71 млрд, что на $5,43 млрд меньше по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, спад обусловлен укреплением доллара США по отношению с южнокорейской воне.

Объём депозитов в долларах США сократился на $4,88 млрд, до $78,55 млрд, в евро — на $560 млн, до $5,05 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц сократился на $4,47 млрд, до $76,34 млрд, а физических лиц — на $960 млн, до $16,37 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.