Калининград, 19 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Инициативу властей Калининграда о снятии ограничений на пересечение границы Европейским союзом из-за закрытия границы на въезд из России поддержал МИД РФ. Об этом 19 апреля рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Мы такое обращение направили», — приводит его слова в ответ на вопрос о том, когда для граждан России будут сняты ограничения на пересечение границы с Евросоюзом.

«Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств», — добавил Алиханов.

При этом ранее власти региона направили из-за специфики его географического положения и отсутствия авиационного сообщения с приграничными государствами письмо о внесении изменений в распоряжение №763-р, ограничивающее путешествия в другие страны. Такое изменение позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву, включая с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.

Также с 31 марта 2022 года жители РФ могут въезжать в Литву с действующей шенгенской визой с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не менее чем за 72 часа до прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действие статьи 13.16 кодекса Башкирии об административных правонарушениях, согласно которой в республике устанавливается ответственность за торговлю в неустановленных местах, намерены приостановить в республике.