София, 19 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл Болгарию для проведения переговоров с руководством республики, передает телеканал Nova со ссылкой на источник в болгарском правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

Он приехал на автомобиле с территории Румынии. По информации источника, Кулеба должен встретиться с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым, а также другими членами правительства. Кроме того, украинский министр намерен провести переговоры с членами политических партий, представленных в болгарском парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля лидер крупнейшей оппозиционной партии Болгарии «Возрождение» Костадин Костадинов призвал правительство страны выдворить из республики представителей украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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