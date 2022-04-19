Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам дня 18 апреля цена на нефть повысилась на 1,10%, до $112,62. На американской сессии баррель Brent дорожал до отметки $114,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтепровод Joel Penner

Рынок продолжает получать поддержку от сообщения о том, что два ливийских порта остановили отгрузки нефти из-за политического кризиса.

С 18 апреля Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении и предупредила о дальнейшем сокращении производства. На месторождении Эш-Шарара ежедневно добывалось 280 тыс. баррелей нефти.

После принудительного закрытия месторождения Эль-Филь была полностью остановлена добыча на месторождениях Абу эт-Тифль, Эль-Интисар, Эн-Нахля и Нафура.

Сегодня, 19 апреля, нефть марки Brent стоит $113,50 за баррель. Покупатели взяли курс к уровню $120 за баррель.

Техническая картина благоприятная для покупателей. Учитывая, что цена повышается неохотно и формирует много вершин на внутридневном графике, то можно предположить краткосрочные откаты на $2-3.

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