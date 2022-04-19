Токио, , 08:16 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций Японии вступил в силу.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Ограничения включают запрет на импорт из России 38 видов товаров. В список вошли детали двигателей для судов, самолетов, автомобилей и мотоциклов, шпон, сосновая древесина и щепа. Поставки шпона из России – чувствительный удар по японскому внутреннему рынку. Они удовлетворяют до 60% потребности в этом виде продукции.

Эксперты отмечают, что ограничения на импорт не коснулись рыбы и морепродуктов, что привело бы к последствиям для пищевой промышленности Японии.