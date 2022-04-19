Джакарта, 19 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин принял посла Испании Франсиско Агилера Аранда, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

На встрече Маруф Амин заявил, что у двух стран есть потенциал для сотрудничества, который можно оптимально использовать.

«В инвестиционном секторе испанские инвесторы еще многое могут сделать в Индонезии», — отметил вице-президент страны.

Кроме того, Маруф Амин надеется на расширение индонезийско-испанского сотрудничества в аэрокосмической и морской областях. Вице-президент также выступил за укрепление религиозного и культурного диалога, а также сотрудничества в сфере образования.

По словам посла Испании, многие компании заинтересованы в инвестировании в проекты, предлагаемые правительством Индонезии.

«Также разрабатываются несколько двусторонних проектов, один из которых связан с кибербезопасностью, а также с морским патрулированием», — заявил Франсиско Агилера Аранда.

Посол также отметил, что одним из важных аспектов индонезийско-испанских отношений является укрепление экономического сотрудничества через крупные испанские компании, которые давно работают в Индонезии, а также через торговые отношения.

«С другой стороны, мы также приглашаем индонезийских предпринимателей изучить испанские продукты, которые можно было бы импортировать в Индонезию, а также воспользоваться торговым соглашением, которое у нас уже есть, а именно CEPA (Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве) между Европейским союзом и Индонезией», — заявил Франсиско Агилера Аранда.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 99,2% жителей страны имеют антитела к коронавирусу.

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