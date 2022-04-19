Артём, Приморский край, , 08:24 — REGNUM В городской больнице №1 Артёма врачи-травматологи прооперировали 102-летнюю местную жительницу, которая многим приморцам знакома после призыва вакцинироваться от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Врачи и пациентка 102 года Пресс-служба правительства Приморья

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Пациентка поступила в больницу с переломом шейки бедра — её срочно прооперировали опытные врачи-травматологи.

В больнице пояснили, операция прошла успешно и женщина чувствует себя хорошо, уже скоро её выпишут.

«В палате с Марией Карповной лежат пациенты старше 90 лет, благодаря опыту врачей и современной анестезии, оборудованию больницы их операции проходят успешно», – прокомментировала главный врач горбольницы Светлана Забудская.

102-летняя бабушка объяснила своё долголетие тем, что «важно соблюдать здоровый образ жизни, питаться домашней едой и быть хорошим человеком».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» в стационарных организациях соцобслуживания созданы условия для улучшения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения.