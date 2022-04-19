Брюссель, , 08:16 — REGNUM Европейский фонд развития планирует выделить €6 млн на «укрепление политического диалога» Молдавии с Евросоюзом и реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. С описанием тендера ознакомился RT.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Властям Молдавии будет оказана поддержка путём содействия в направлении советников высокого уровня ЕС, а также на короткий срок — неключевых специалистов с целью: a) укрепления политического диалога для реализации Соглашения об ассоциации (Молдавии с ЕС)…» — поясняется в тексте документа.

Отмечается, что вместе с тем ЕС намерен способствовать развитию потенциала Молдавии, необходимого для заключения Соглашения об ассоциации, «включая Зону углублённой и всеобъемлющей свободной торговли».

Как сообщало ИА REGNUM, сумму в размере $50 млн выделят Молдавии американские власти для снижения зависимости Кишинева от российского газа, а также для реализации других проектов.

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