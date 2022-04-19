Магнитогорск, Челябинская область, , 08:16 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1.

Кубок Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Сергей Андронов и Сергей Плотников и защитник Никита Нестеров. У «Металлурга» отличился форвард Максим Карпов.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч пройдёт 20 апреля в Магнитогорске.

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