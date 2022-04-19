Магнитогорск, Челябинская область, 19 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Кубок Гагарина

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Сергей Андронов и Сергей Плотников и защитник Никита Нестеров. У «Металлурга» отличился форвард Максим Карпов.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии – 1:0. Следующий матч финальной серии КХЛ пройдёт 20 апреля в Магнитогорске.