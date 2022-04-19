Тбилиси, 19 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Оснований для переноса даты празднования Дня Победы в Грузии нет. Об этом, как сообщает пресс-служба парламента республики, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на заседании бюро.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 9 мая

Депутаты рассмотрели представленный от оппозиции законопроект, по которому предполагается сделать праздничным днём 8 мая. В документе указывается на то, что в этот день победу над фашизмом отмечают странах Европы, в том числе в Берлине. Но на это были возражения.

«День победы над фашизмом 9 мая отмечают в стране-члене НАТО Румынии и в государстве пострадавших от Холокоста евреев Израиле — так что разделение не совсем такое», — сказал Папуашвили.

Глава парламентского комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе также указал на то, что другая дата празднования Дня Победы в Берлине объясняется разницей в часовых поясах.

«Когда был подписан акт о капитуляции Германии, это было 8 мая в 23:00 в Берлине. Это означает, что в Тбилиси было 02:00 — поэтому в Тбилиси было 9 мая», — отметил депутат.

Сообщается, что представители правящей партии «Грузинская мечта» также выступили за то, чтобы узнать мнение ветеранов. Законопроект отказались рассматривать в ускоренном порядке, как на этом настаивали его авторы.